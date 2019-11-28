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ЦСКА Гончаренко вылетел из Лиги Европы, заняв 4-е место в группе
28.11.2019 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа
После сегодняшней игры московская команда утратила шансы подняться выше 4-го места в своей группе.
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ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
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