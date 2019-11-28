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ЦСКА Гончаренко вылетел из Лиги Европы, заняв 4-е место в группе

28.11.2019 23:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

После сегодняшней игры московская команда утратила шансы подняться выше 4-го места в своей группе.

ЦСКА Россия – Лудогорец Болгария 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
28 ноября, 20.55, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 66 Кешерю, 1:1 – 75 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Фернандес, Дивеев, Карпов (Бийол, 76), Бистрович, Кучаев (Дзагоев, 54), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.
ЛудогорецИлиев, Сисиньо, Недялков, Терзиев, Григоре, Вандерсон (Тшибота, 81), Абель, Марселиньо (Дяков, 76), Баджи, Лукоки, Кешерю (Шверчок, 87).
Предупреждения:
Кешерю (35), Чалов (59), Абель (81).

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ЦСКА Гончаренко вылетел из Лиги Европы, заняв 4-е место в группе

 
 
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ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
 
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