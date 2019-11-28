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«Брага», «Спортинг», «Вулверхэмптон», «Вольфсбург», АЗ, АПОЭЛ, «Гент» и ЛАСК вышли в плей-офф ЛЕ
29.11.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По итогам четверга состав участников плей-офф
В 1/16 финала точно сыграют португальские «Брага» и «Спортинг», английский
Матчи первого раунда плей-офф состоятся в феврале.
Ранее участие в играх на вылет уже обеспечили себе испанские «Севилья» и «Эспаньол», шотландский «Селтик», швейцарский «Базель» и английский «Манчестер Юнайтед».
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По итогам четверга состав участников плей-офф Лиги Европы пополнился восемью клубами.
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