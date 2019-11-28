«Брага», «Спортинг», «Вулверхэмптон», «Вольфсбург», АЗ, АПОЭЛ, «Гент» и ЛАСК вышли в плей-офф ЛЕ

Источник материала: Tribuna.com

По итогам четверга состав участников плей-офф пополнился восемью клубами.

В 1/16 финала точно сыграют португальские «Брага» и «Спортинг», английский , немецкий «Вольфсбург», голландский АЗ, кипрский АПОЭЛ, бельгийский и австрийский ЛАСК.

Матчи первого раунда плей-офф состоятся в феврале.

Ранее участие в играх на вылет уже обеспечили себе испанские «Севилья» и «Эспаньол», шотландский «Селтик», швейцарский «Базель» и английский «Манчестер Юнайтед».