Кики Габи: «Не почувствовал со стороны минского «Динамо» заинтересованности в моих услугах»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи вспомнил, как оказался в Беларуси.

– Как возник вариант поехать в Беларусь? Что-то раньше знал о нашей стране?

– Когда мне предложили попробовать себя в чемпионате Беларуси, я абсолютно

ничего не знал о стране. Начал смотреть в интернете, искать информацию. Что

касается футбола, кроме как о БАТЭ, тоже практически ничего не слышал. И все же

решил рискнуть.

– Сначала у тебя ведь был просмотр в минском «Динамо». Что там не

получилось?

– Сложно сказать. На мой взгляд, я неплохо проявил себя, однако клуб не делал

никаких предложений по поводу контракта. Не почувствовал с их стороны

заинтересованности в моих услугах, желания оставить меня.

– И тут возник вариант с Могилевом?

– По правде говоря, на тот момент это был единственный для меня шанс в Беларуси.

Минское «Динамо» меня отпустило, и я отправился в Могилев. Провел с «Днепром»

всего 30 минут на тренировке, после чего тренер пришел в мой номер в отеле. Он

сказал, что не понимает, почему меня не оставили в Минске, и сразу же предложил

подписать контракт, – сказал Габи.