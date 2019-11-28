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Кики Габи: «Не почувствовал со стороны минского «Динамо» заинтересованности в моих услугах»
29.11.2019 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо» Кики Габи вспомнил, как оказался в Беларуси.
– Как возник вариант поехать в Беларусь? Что-то раньше знал о нашей стране?
– Когда мне предложили попробовать себя в чемпионате Беларуси, я абсолютно
– Сначала у тебя ведь был просмотр в минском «Динамо». Что там не
– Сложно сказать. На мой взгляд, я неплохо проявил себя, однако клуб не делал
– И тут возник вариант с Могилевом?
– По правде говоря, на тот момент это был единственный для меня шанс в Беларуси.
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Защитник брестского «Динамо» Кики Габи вспомнил, как оказался в Беларуси.
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