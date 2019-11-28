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Кики Габи: «Не почувствовал со стороны минского «Динамо» заинтересованности в моих услугах»

29.11.2019 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи вспомнил, как оказался в Беларуси.

Как возник вариант поехать в Беларусь? Что-то раньше знал о нашей стране?

– Когда мне предложили попробовать себя в чемпионате Беларуси, я абсолютно
ничего не знал о стране. Начал смотреть в интернете, искать информацию. Что
касается футбола, кроме как о БАТЭ, тоже практически ничего не слышал. И все же
решил рискнуть.

Сначала у тебя ведь был просмотр в минском «Динамо». Что там не
получилось?

– Сложно сказать. На мой взгляд, я неплохо проявил себя, однако клуб не делал
никаких предложений по поводу контракта. Не почувствовал с их стороны
заинтересованности в моих услугах, желания оставить меня.

И тут возник вариант с Могилевом?

– По правде говоря, на тот момент это был единственный для меня шанс в Беларуси.
Минское «Динамо» меня отпустило, и я отправился в Могилев. Провел с «Днепром»
всего 30 минут на тренировке, после чего тренер пришел в мой номер в отеле. Он
сказал, что не понимает, почему меня не оставили в Минске, и сразу же предложил
подписать контракт, – сказал Габи.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Кики Габи вспомнил, как оказался в Беларуси.
 
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