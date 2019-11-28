Умер отец Арины Соболенко. Ему не было и 45 лет 

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 29 ноября, умер отец первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Сергей Соболенко. Мужчине не было и 45 лет.

Чуть более недели назад он был госпитализирован, а сегодня в 6.10 умер, сообщает TUT.BY.

Именно отец, бывший хоккейный вратарь, привел Арину в теннис, когда ей было шесть лет.

В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после завершения триумфального для его «Тампы» сезона.

Редакция Tribuna.com выражает глубокие соболезнования Арине и ее родственникам.