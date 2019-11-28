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Умер отец Арины Соболенко. Ему не было и 45 лет
29.11.2019 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 29 ноября, умер отец первой ракетки Беларуси
Чуть более недели назад он был госпитализирован, а сегодня в 6.10 умер, сообщает TUT.BY.
Именно отец, бывший хоккейный вратарь, привел Арину в теннис, когда ей было шесть лет.
В семейном архиве Соболенко есть снимок Сергея с обладателем Кубка Стэнли Николаем Хабибулиным и главным трофеем Национальной хоккейной лиги. Вероятно, он был сделан во время визита российского вратаря в Минск в 2004 году после завершения триумфального для его «Тампы» сезона.
Редакция Tribuna.com выражает глубокие соболезнования Арине и ее родственникам.
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Сегодня, 29 ноября, умер отец первой ракетки Беларуси Арины Соболенко Сергей Соболенко.
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