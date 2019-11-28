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Конор Макгрегор проведет поединок против Дональда Серроне на UFC 246
29.11.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший чемпион
Этот бой, как и ожидалось, состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках полусреднего веса.
В своем последнем на данный момент поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде на UFC 229.
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на поединок против Дональда Серроне.
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