Конор Макгрегор проведет поединок против Дональда Серроне на UFC 246

Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на поединок против .

Этот бой, как и ожидалось, состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в рамках полусреднего веса.

В своем последнем на данный момент поединке Макгрегор проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде на UFC 229.

Майк Тайсон: «Конор никогда не победит Хабиба»

Масвидаль – Конору: «Отвечай за свои слова»