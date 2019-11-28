«Арсенал», скорее всего, уволит Эмери сегодня (The Athletic)

Источник материала: Tribuna.com

«Арсенал», скорее всего, сегодня уволит Унаи Эмери с поста главного тренера, утверждает The Athletic.

Лондонская команда накануне проиграла «Айнтрахту» в Лиге Европы (1:2) и продлила серию без побед до семи матчей – это худшая серия «канониров» за последние 27 лет.

Сегодня появилась информация, что основным кандидатом на пост главного тренера «канониров» является ассистент Эмери Фредрик Юнгберг.

Эмери возглавил «Арсенал» в мае прошлого года, сменив Арсена Венгера, и в дебютном сезоне сумел выйти с командой в финал Лиги Европы, где уступил «Челси».

В нынешнем сезоне лондонцы после 13 туров АПЛ занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.