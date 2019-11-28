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❌«Арсенал» уволил Эмери, команду принял Юнгберг

29.11.2019 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отправлен в отставку.

Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг.

Лондонцы не побеждают уже 7 матчей во всех турнирах, это худший результат за 27 лет. Команда не имела подобной серии за 22 года (в 1996-2018 годах) под руководством Арсена Венгера.

Эмери возглавил «Арсенал» весной 2018 года. В сезоне-2018/19 он вывел команду в финал Лиги Европы, где «канониры» уступили «Челси» (1:4). В чемпионате Англии-2018/19 «Арсенал» финишировал пятым.

В нынешнем сезоне лондонцы после 13 туров АПЛ занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

«Арсенал» – худший из топ-клубов. Вы удивитесь, насколько все страшно

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отправлен в отставку.
 
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