ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зайцев о стадионе в Бресте: «Арена будет. Мы в хорошем диалоге с потенциальными партнерами из Китая и Эмиратов. Деньги из бюджета не берем»

29.11.2019 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью журналисту Василию Сарычеву рассказал о том, на какой стадии находится проработка вопроса о строительстве в городе футбольного стадиона.

– Ни один бизнесмен не станет по своей воле значительно вкладываться без гарантий, что это не окажется «на дядю». У вас есть гарантии? Насколько понимаю, клуб у вас в доверительном управлении?

– Клуб – совместная компания «Сохры Оверсиз» (76 процента) и общественного объединения «Динамо» (24 процента). Квалифицированное большинство, никакое не доверительное управление.

– Так будет в Бресте стадион?

– Будет. Закончили работу над бизнес-планом. Видим, что не всю необходимую инфраструктуру можно вписать в предложенную территорию, прорабатываем этот вопрос.

– Потянете такое строительство?

– Не сами. Наконец вышли на стадию, когда можем появиться на рынке с конкретной цифрой. Мы много вложили в исследование рынка, но теперь понимаем, как это будет окупаться. Показываем расчеты потенциальным партнерам и финансовым институтам. Мы в хорошем диалоге с потенциальными партнерами из Китая и Эмиратов. Проект коммерческий, сложный, мы не берем деньги из бюджета и не можем претендовать на гарантии государства. Но помалу вырисовывается. Есть взаимопонимание с местными властями, город и область помогут и с местом, и с коммуникациями. Проект обещает быть красивым, – сказал Зайцев.

Краснобаев о новом стадионе в Бресте: «На данный момент закладывается финансирование. Стадион будет, но нужно время»

Новый футбольный стадион в Бресте – это не сказки

 

 

 

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью журналисту Василию Сарычеву рассказал о том, на какой стадии находится проработка вопроса о...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Арсенал», скорее всего, уволит Эмери сегодня (The Athletic)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика