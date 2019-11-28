Зайцев о стадионе в Бресте: «Арена будет. Мы в хорошем диалоге с потенциальными партнерами из Китая и Эмиратов. Деньги из бюджета не берем»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью журналисту Василию Сарычеву рассказал о том, на какой стадии находится проработка вопроса о строительстве в городе футбольного стадиона.

– Ни один бизнесмен не станет по своей воле значительно вкладываться без гарантий, что это не окажется «на дядю». У вас есть гарантии? Насколько понимаю, клуб у вас в доверительном управлении?

– Клуб – совместная компания «Сохры Оверсиз» (76 процента) и общественного объединения «Динамо» (24 процента). Квалифицированное большинство, никакое не доверительное управление.

– Так будет в Бресте стадион?

– Будет. Закончили работу над бизнес-планом. Видим, что не всю необходимую инфраструктуру можно вписать в предложенную территорию, прорабатываем этот вопрос.

– Потянете такое строительство?

– Не сами. Наконец вышли на стадию, когда можем появиться на рынке с конкретной цифрой. Мы много вложили в исследование рынка, но теперь понимаем, как это будет окупаться. Показываем расчеты потенциальным партнерам и финансовым институтам. Мы в хорошем диалоге с потенциальными партнерами из Китая и Эмиратов. Проект коммерческий, сложный, мы не берем деньги из бюджета и не можем претендовать на гарантии государства. Но помалу вырисовывается. Есть взаимопонимание с местными властями, город и область помогут и с местом, и с коммуникациями. Проект обещает быть красивым, – сказал Зайцев.

Краснобаев о новом стадионе в Бресте: «На данный момент закладывается финансирование. Стадион будет, но нужно время»

Новый футбольный стадион в Бресте – это не сказки