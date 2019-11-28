Александр Зайцев: «За 15-20 лет мы должны стать клубом, доминирующим в Восточной Европе»

Источник материала: Tribuna.com

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью журналисту Василию Сарычеву рассказал о дальнейших планах по развитию команды и продвижению других идей.

– Мы все о , но вы явно не замыкаетесь на внутриклубных процессах. Продвигая идею ПФЛ, замахиваетесь на другие масштабы. «Отбить деньги можно, только когда повышаешь ставки»?

– ПФЛ возможен лишь как продукт синергии, если клубы объединят свои аудитории, чтобы зарабатывать деньги. Во всем мире основной источник доходов клубов при правильно построенном процессе – это деньги от телеправ. Если весь мир так зарабатывает, возникает вопрос: почему мы в заднице? А потому что у нас нет этого механизма. Дважды два – всегда четыре, а не три и не пять.

– Хороший бухгалтер спросит: а сколько надо?

– Бухучет у нас выстроен по другим принципам.

– В вопросе ПФЛ вы выказали претензию на лидерство, а это всегда пугает. Мне кажется, ряды против вас оттого и сплотились...

– Я не высказывал претензий на лидерство, это подмена понятий. То, что я инициировал вопрос, кем-то воспринимается, что я буду лидером.

– Вы ведете себя достаточно дерзко и независимо. У вас хорошая крыша?

– Характер такой.

– Насколько далеко идут ваши планы?

– За 15-20 лет мы должны стать клубом, доминирующим в Восточной Европе. Я допускаю, что можем цели не достичь, но без постановки ее достижение невозможно, – сказал Зайцев.