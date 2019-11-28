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Александр Зайцев: «За 15-20 лет мы должны стать клубом, доминирующим в Восточной Европе»
29.11.2019 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев
– Мы все о
– ПФЛ возможен лишь как продукт синергии, если клубы объединят свои аудитории, чтобы зарабатывать деньги. Во всем мире основной источник доходов клубов при правильно построенном процессе – это деньги от телеправ. Если весь мир так зарабатывает, возникает вопрос: почему мы в заднице? А потому что у нас нет этого механизма. Дважды два – всегда четыре, а не три и не пять.
– Хороший бухгалтер спросит: а сколько надо?
– Бухучет у нас выстроен по другим принципам.
– В вопросе ПФЛ вы выказали претензию на лидерство, а это всегда пугает. Мне кажется, ряды против вас оттого и сплотились...
– Я не высказывал претензий на лидерство, это подмена понятий. То, что я инициировал вопрос, кем-то воспринимается, что я буду лидером.
– Вы ведете себя достаточно дерзко и независимо. У вас хорошая крыша?
– Характер такой.
– Насколько далеко идут ваши планы?
– За 15-20 лет мы должны стать клубом, доминирующим в Восточной Европе. Я допускаю, что можем цели не достичь, но без постановки ее достижение невозможно, – сказал Зайцев.
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Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью журналисту Василию Сарычеву рассказал о дальнейших планах по развитию команды и продвижению других идей.
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