|
Левандовски – игрок недели в ЛЧ. Он сделал покер в матче с «Црвеной Звездой»
29.11.2019 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Баварии»
31-летний поляк забил 4 гола «Црвене Звезде» (6:0).
Помимо Левандовского на награду претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)