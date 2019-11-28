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«Локомотив» – «Динамо» Минск. Грецкий в заявке на матч

29.11.2019 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы на матч «Локомотив» – «Динамо-Минск». Начало матча в 19.00.

«Динамо»: Энрот (Тэйлор); Крыскин – Знахаренко, Дадонов – Спунер – Пулккинен; Евенко – Денисов, А. Костицын (К) – Ковыршин – Демков; Готовец (А) – Еременко, Мартынов – Паре – Принс; Павлович (А) – Китаров – Когалев, Дюков, Грецкий.

«Локомотив»: Лазушин (Коновалов); Рафиков – Осипов, Каюмов – Алексеев – Коваленко; Кронвалль (К) – Накладал, Пяярви – Ландер – Кудрявцев; Черепанов – Савченко, Денисенко – Да Коста – Е. Аверин (А); Ильенко – Свитов (А) – Полунин, Красковский, Мисюль.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы на матч «Локомотив» – «Динамо-Минск».
 
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