Алексей Протас: «Есть причина, почему болельщики должны прийти на матчи МЧМ: у вас будет шанс вживую лицезреть, как играет сам Колячонок. Такие моменты упускать нельзя»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Принс Альберта» и молодежнй сборной Беларуси Алексей Протас рассказал, почему болельщики должны посетить матчи команды на МЧМ в дивизионе IА, который пройдет на «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря.

- Совсем скоро стартует еще одно важное событие для тебя – молодежный чемпионат мира.

– Это важное событие не только для меня, но и для всего белорусского хоккея. Для развития сильных игроков важно, чтобы наша команда выступала в элите с сильнейшими хоккеистами этого возраста. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы хоккеисты и специалисты этого вида спорта видели, над чем нам нужно работать, к чему стремиться и на кого равняться.

Беларуси жизненно необходимо выйти в элиту молодежного хоккея. Тем более турнир будет проходить в Минске, поэтому я сделаю все возможное, чтобы пробиться в состав и помочь команде решить задачу.

- Главный тренер «молодежки» Дмитрий Дудик говорил, что ребята из Северной Америки – «художники», которых не нужно будет встраивать в схемы.

– Конечно же, я буду слушать тренера. Если он скажет работать по схемам – буду действовать так. Ребятам, которые играют в Америке, выслали видеонарезки и рисунки с тактическими заданиями молодежной сборной. Перестроиться со схем «Принс Альберта» будет несложно. Да и определенное время на привыкание будет. Если скажут быть «художником» – буду стараться что-то «нарисовать» и принести максимум пользы. Очень хочется победить при родных трибунах.

- Кто станет нашим главным конкурентом?

– Стоит опасаться всех соперников без исключения. Все будут биться за единственную путевку, а победит тот, кто оставит на льду больше сил. Это должно быть интересно и напряженно!

- Расскажи, почему болельщики должны прийти на трибуны и поддержать нашу сборную?

– Потому что поддержка очень важна для любой хоккейной команды. Болельщики придают команде особую энергетику. По прошлогоднему опыту могу сказать: в плей-офф WHL поддержка фанатов «Райдерс» прибавляла нам сил в каждом матче и заряжала на подвиги. Энергия, мотивация, силы – это все от болельщиков.

Кроме того, есть еще одна причина, почему белорусские любители хоккея должны прийти на трибуны «Чижовка-Арены»: у вас будет шанс вживую лицезреть, как играет сам Владислав Колячонок из «Флинт Файрбердс». Такие моменты упускать нельзя :) – сказал Протас.