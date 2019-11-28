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Питерс покинул пост тренера «Калгари» на фоне скандала с расистскими высказываниями 10-летней давности
29.11.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Билл Питерс покинул пост главного тренера
Сегодня в 12:30 по североамериканскому восточному времени (20:30 по московскому – прим. Sports.ru) состоится пресс-конференция генменеджера «Флэймс» Брэда Треливинга.
54-летний специалист ранее был отстранен от руководства командой в матче
Напомним, Питерса обвинил в расизме бывший нападающий «Амура» Аким Алиу. По словам экс-форварда, инциденты с расистскими высказываниями происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд».
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Питерс покинул пост тренера «Калгари» на фоне скандала с расистскими высказываниями 10-летней давности
Билл Питерс покинул пост главного тренера «Калгари», утверждает журналист TSN Фрэнк Серавалли.
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