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Родченков, Мигачев и Соболевский пользовались базой данных московской лаборатории для вымогательства денег у спортсменов (НТВ)

29.11.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Телеканал НТВ выпустил фильм «Мутная WADA», посвященный расследованию допингового скандала в российском спорте. 

По информации создателей фильма, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вместе с заместителями Олегом Мигачевым и Тимофеем Соболевским пользовались системой данных LIMS, в которой хранятся данные о допинг-пробах российских атлетов, для вымогательства денег у спортсменов. 

Внутри программы LIMS Родченков, Мигачев и Соболевский создали секретный чат – никто из  сотрудников лаборатории больше не имел доступ к нему. Вскрыть переписку удалось российским сотрудникам российским сотрудникам по кибербезопасности.

По информации НТВ, благодаря LIMS Родченков с помощниками зарабатывали деньги, шантажируя спортсменов и чиновников спортивных федераций, требуя у них «бонусы».

Также в фильме сообщается, что Родченков, покинув Россию в 2016 году, еще на протяжении года продолжал заходить в базу данных LIMS, чтобы вносить изменения.

Удаленных входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было зафиксировано более 500. 

 
 
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Телеканал НТВ выпустил фильм «Мутная WADA», посвященный расследованию допингового скандала в российском спорте.
 
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