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Родченков, Мигачев и Соболевский пользовались базой данных московской лаборатории для вымогательства денег у спортсменов (НТВ)
29.11.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Телеканал НТВ
По информации создателей фильма, бывший глава московской антидопинговой лаборатории
Внутри программы LIMS Родченков, Мигачев и Соболевский создали секретный чат – никто из сотрудников лаборатории больше не имел доступ к нему. Вскрыть переписку удалось российским сотрудникам российским сотрудникам по кибербезопасности.
По информации НТВ, благодаря LIMS Родченков с помощниками зарабатывали деньги, шантажируя спортсменов и чиновников спортивных федераций, требуя у них «бонусы».
Также в фильме сообщается, что Родченков, покинув Россию в 2016 году, еще на протяжении года продолжал заходить в базу данных LIMS, чтобы вносить изменения.
Удаленных входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было зафиксировано более 500.
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Родченков, Мигачев и Соболевский пользовались базой данных московской лаборатории для вымогательства денег у спортсменов (НТВ)
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