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Зампредседателя Борисовского райисполкома: «В письме нет прямого ответа о возможном переименовании «Борисов-Арены? В смысле нет? Я так не считаю»
29.11.2019 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В конце сентября футбольный агент Валерий Исаев запустил
27 ноября инициаторы получили
«Наша Нива» позвонила чиновнице, чтобы получить однозначный ответ.
– Там все очень подробно расписано, со ссылками на законодательство. Есть полное объяснение всему.
- Но там нет прямого ответа.
– В смысле нет? Я так не считаю.
- Ну так ответьте сейчас: вы «за» или «против»?
– Почему я вам должна по телефону что-то говорить? У меня есть приемный день, приходите и будем разговаривать.
- Вы же не ответили ничего конкретного.
– Это вы так считаете. Я не буду отвечать на ваш вопрос. Я дала полное объяснение.
Как сообщает «Наша Нiва», в семье Капских не против того, чтобы память об Анатолии Капском была увековечена.
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Зампредседателя Борисовского райисполкома: «В письме нет прямого ответа о возможном переименовании «Борисов-Арены? В смысле нет? Я так не считаю»
В конце сентября футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб, чтобы стадион в Борисове был назван в честь Анатолия Капского.
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