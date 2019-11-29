Зампредседателя Борисовского райисполкома: «В письме нет прямого ответа о возможном переименовании «Борисов-Арены? В смысле нет? Я так не считаю»

Источник материала: Tribuna.com

В конце сентября футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб , чтобы стадион в Борисове был назван в честь Анатолия Капского. Позднее была создана петиция с этой инициативой.

27 ноября инициаторы получили ответ от заместителя председателя Борисовского райисполкома Анастасии Копиковой, из которого не понятно: власти согласны или не согласны с предложениями.

«Наша Нива» позвонила чиновнице, чтобы получить однозначный ответ.

– Там все очень подробно расписано, со ссылками на законодательство. Есть полное объяснение всему.

- Но там нет прямого ответа.

– В смысле нет? Я так не считаю.

- Ну так ответьте сейчас: вы «за» или «против»?

– Почему я вам должна по телефону что-то говорить? У меня есть приемный день, приходите и будем разговаривать.

- Вы же не ответили ничего конкретного.

– Это вы так считаете. Я не буду отвечать на ваш вопрос. Я дала полное объяснение.

Как сообщает «Наша Нiва», в семье Капских не против того, чтобы память об Анатолии Капском была увековечена.

Борисовский идеолог ответила на инициативу увековечить память Капского. Вы что-нибудь поняли из этого письма?