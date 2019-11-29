Алексей Протас: «Вашингтон» постоянно следит за своими проспектами. Недавно встречался с ассистентом генменеджера «Кэпиталз» – очень тепло побеседовали»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Алексей Протас рассказал о перспективах оказаться в .

- Ты идешь в лидерах списка бомбардиров всей WHL. Это важно?

– Скажу честно: для меня это второстепенная задача. Несмотря на то, что у меня много очков, я все-таки сфокусирован на командной цели. Очень хочу снова стать чемпионом с «Райдерс». Моя главная задача – играть на команду, строже действовать в обороне, фокусироваться на общих схемах. Если команда будет четко идти к своей цели, тогда неважно, сколько очков наберет лучший бомбардир. Хотя, не скрою, приятно быть на виду и идти в тройке самых результативных хоккеистов турнира.

- За полтора месяца текущего сезона ты набрал столько, сколько в прошлом году набрал лишь к январю. Чувствуешь, что прогрессируешь?

– Я чувствую, что добавляю во всех аспектах. Сказывается, что я уже второй год играю в Северной Америке. Первый сезон ушел на притирку и привыкание. Я привык к Канаде, адаптировался к местному укладу жизни – сейчас мне гораздо легче, чем в прошлом году. Почувствовал, что стал увереннее именно после весеннего чемпионства. Осенью ездил в кэмп «Кэпиталз» – еще один толчок. Все эти события сказываются на моей игре и приносят пользу.

- Ты провел пару матчей предсезонки за «Вашингтон». С какими словами тебя отправили в «Принс Альберт»?

– Сразу после матча с «Сент-Луисом» нам объявили, что у команды выходной и будут проведены индивидуальные собрания с каждым хоккеистом. Утром пришел на беседу с главным тренером и директором по развитию игроков – они сказали, что очень довольны моим прогрессом за кэмп. Более того, мне сказали, что своими действиями в первых двух матчах предсезонки я заслужил еще одного шанса, но все-таки они заинтересованы в моем постоянном прогрессе и не хотят форсировать мою подготовку.

В целом, в «Вашингтоне» остались довольны моим развитием – и я рад этому факту. Руководители сказали, что я должен больше играть, поэтому мне лучше продолжать прогрессировать за «Райдерс» в WHL. Меня поблагодарили за кэмп – я поблагодарил за предоставленные шансы. Попрощались на очень хорошей ноте. В целом, все было позитивно.

- Сейчас с кем-то из «Кэпиталз» общаешься?

– Да, «Вашингтон» постоянно следит за своими проспектами. Мы поддерживаем связь, общаемся, представители клуба посещают наши матчи – в том числе тот самый директор по развитию игроков. Вот недавно встречался с ассистентом генерального менеджера «Кэпиталз» – очень тепло побеседовали в перерыве матча между сборной России и сборной WHL.

- Но какой-то конкретики о твоих перспективах пока нет?

– Разумеется. Сейчас все зависит от меня. Я буду стараться расти над собой, прогрессировать от игры к игре и от тренировки к тренировке. Верю, что у меня еще будут шансы в кэмпах. Буду показывать максимум, чтобы меня еще раз пригласили в «Вашингтон», – сказал Протас.