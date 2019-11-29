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Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде
30.11.2019 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Москве на «ВТБ Арене» состоялся турнир, главным событием которого стал бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
Поединок закончился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Бой продлился 2 минуты 47 секунд.
Напомним, что спортсмены дрались по правилам бокса – четыре раунда по три минуты. Емельяненко получил пояс чемпиона РЕН ТВ в тяжелом весе.
На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА, в которых он одержал 28 побед. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в боксе.
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В Москве на «ВТБ Арене» состоялся турнир, главным событием которого стал бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
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