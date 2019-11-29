Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

Источник материала: Tribuna.com

В Москве на «ВТБ Арене» состоялся турнир, главным событием которого стал бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

Поединок закончился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Бой продлился 2 минуты 47 секунд.

Напомним, что спортсмены дрались по правилам бокса – четыре раунда по три минуты. Емельяненко получил пояс чемпиона РЕН ТВ в тяжелом весе.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боев в ММА, в которых он одержал 28 побед. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в боксе.