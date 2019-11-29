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НХЛ. «Вашингтон» победил «Тампу», «Сент-Луис» обыграл «Даллас» и другие результаты

30.11.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Рейнджерс 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Бучневич (Труба, Деанджело)
0:2 – 26 Хитил (Панарин, Строум)
1:2 – 38 Курали (Карло, Дебраск)
2:2 – 44 Пастрняк (Дебраск, Крейчи)
3:2 – 61 Крейчи (Галак, Пастрняк)

 

Сан-Хосе – Лос-Анджелес 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 00.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Марло (Серенсен, Торнтон)
2:0 – 13 Влэшик (Майер, Карлссон)
3:0 – 22 Грегор (Джонс, Диллон)
4:0 – 34 Кутюр (Карлссон, Гудроу)
4:1 – 58 Клиффорд (Лафф)

 

Филадельфия – Детройт 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Дата проведения
30 ноября, 00.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Лоутон (Нисканен)
1:1 – 8 Фаббри (Филппула, Атанасиу)
2:1 – 19 Гостисбеер (Кутюрье, Ворачек)
3:1 – 39 Кутюрье (Ворачек, Нисканен)
4:1 – 40 Хэйс (Фараби, Лоутон)
5:1 – 40 Линдблум (Ворачек, Проворов)
6:1 – 57 ван Римсдайк (Хегг, Питлик)

 

Миннесота – Оттава 7:2 (0:1, 3:1, 4:0)
Дата проведения
30 ноября, 00.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Пол (Боровецки, Зайцев)
1:1 – 29 Донато ()
1:2 – 30 Ткачак (Браун, Браун)
2:2 – 31 Сперджен (Э.Стаал, Зукарелло-Асен)
3:2 – 33 Паризе (Фиала)
4:2 – 44 Канин (Сперджен, Эрикссон Эк)
5:2 – 46 Хартман (Брудин)
6:2 – 50 Э.Стаал ()
7:2 – 51 Цукер (Брудин, Сперджен)

 

Баффало – Торонто 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)
Дата проведения
30 ноября, 00.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Таварес (Михеев)
0:2 – 21 Таварес (Капанен)
1:2 – 25 Скиннер (Монтур, Ларссон)
2:2 – 29 Айкел (Богосян)
3:2 – 32 Миттлстадт (Веси, Сканделла)
4:2 – 38 Олофссон (Сканделла, Айкел)
4:3 – 46 Тимашов (Райлли, Спецца)
5:3 – 48 Веси ()
5:4 – 52 Капанен (Холл, Петан)
6:4 – 59 Айкел (Ристолайнен)

 

Анахайм – Виннипег 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
30 ноября, 00.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Пионк (Лайне, Уилер)
0:2 – 29 Элерс (Моррисси, Уилер)
0:3 – 41 Коннор (Лайне, Шайфли)

 

Чикаго – Колорадо 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)
Дата проведения
30 ноября, 00.00, «United Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Маккиннон (Комфер)
0:2 – 3 Грейвс (Маккиннон, Ньето)
1:2 – 9 Смит (Карпентер)
1:3 – 12 Макар (Комфер, Маккиннон)
1:4 – 29 Ничушкин ()
1:5 – 31 Комфер (Маккиннон)
2:5 – 39 Кэйн (Саад, Тэйвс)

 

Вашингтон – Тампа-Бэй 4:3 (0:1, 1:2, 2:0)
Дата проведения
30 ноября, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Пойнт (Хедман, Кучеров)
0:2 – 24 Сергачев (Шаттенкирк, Кучеров)
1:2 – 25 Кузнецов (Врана, Оши)
1:3 – 38 Киллорн (Кучеров, Пойнт)
2:3 – 43 Врана (Оши)
3:3 – 51 Овечкин (Бойд, Орлов)
4:3 – 63 Орлов (Оши, Кузнецов)

 

Вегас – Аризона 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Дата проведения
30 ноября, 02.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 27 Так (Маршессо, Хаг)
1:1 – 34 Чикран (Дворак, Голигоски)

 

Коламбус – Питтсбург 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Дата проведения
30 ноября, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Нюквист (Бьоркстранн)
1:1 – 17 Генцел (Симон, Малкин)
2:1 – 20 Фолиньо ()
3:1 – 22 Нюквист (Веренски, Дюбуа)
4:1 – 35 Фолиньо (Джонс, Веннберг)
4:2 – 45 Летанг (Малкин, Генцел)
5:2 – 59 Нюквист (Савар, Андерсон)

 

Каролина – Нэшвилл 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Дата проведения
30 ноября, 03.30, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Грималди (Бонино)
0:2 – 17 Йернкрук (Форсберг)
0:3 – 23 Уотсон (Дюшен, Экхольм)

 

Даллас – Сент-Луис 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Дата проведения
30 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Парайко (Перрон, О′Райлли)
1:1 – 56 Хинтц (Полак, Комо)
1:2 – 57 О′Райлли (Баумистер, Барбашев)
1:3 – 59 Барбашев (Шенн, Перрон)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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