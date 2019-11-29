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НХЛ. «Вашингтон» победил «Тампу», «Сент-Луис» обыграл «Даллас» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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