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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Брайтон»

30.11.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 14-м туре АПЛ «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде, «Ливерпуль» примет «Брайтон», а «Тоттенхэм» – «Борнмут». 

Завтра «Арсенал» проведет гостевой матч с «Норвичем», «МЮ» примет «Астон Виллу», «Лестер» сыграет с «Эвертоном». 

Чемпионат Англии

14-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сити
Дата проведения
30 ноября, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Челси – Вест Хэм
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Брайтон
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Кристал Пэлас
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Борнмут
Дата проведения
30 ноября, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Саутгемптон – Уотфорд
Дата проведения
30 ноября, 20.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Норвич – Арсенал
Дата проведения
1 декабря, 17.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
1 декабря, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Эвертон
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
1 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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В 14-м туре АПЛ «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде, «Ливерпуль» примет «Брайтон», а «Тоттенхэм» – «Борнмут».
 
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