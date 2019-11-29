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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Брайтон»
30.11.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 14-м туре АПЛ «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде, «Ливерпуль» примет «Брайтон», а «Тоттенхэм» – «Борнмут».
Завтра «Арсенал» проведет гостевой матч с «Норвичем», «МЮ» примет «Астон Виллу», «Лестер» сыграет с «Эвертоном».
Чемпионат Англии
14-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 14-м туре АПЛ «Ман Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде, «Ливерпуль» примет «Брайтон», а «Тоттенхэм» – «Борнмут».
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