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Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Уфу», «Ростов» против «Урала», «Рубин» в гостях у «Ахмата»

30.11.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 18-м туре РПЛ «Ростов» примет «Урал», «Ахмат» сыграет с «Рубином». 

Завтра состоятся матчи между «Локомотивом» и «Динамо», «Зенитом» и «Спартаком». 

В понедельник ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а «Краснодар» – с «Тамбовом». 

Чемпионат России

18-й тур

Крылья Советов – Уфа
Дата проведения
30 ноября, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Урал
Дата проведения
30 ноября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Рубин
Дата проведения
30 ноября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Оренбург
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Динамо Москва
Дата проведения
1 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Спартак
Дата проведения
1 декабря, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ЦСКА – Арсенал Тула
Дата проведения
2 декабря, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Тамбов
Дата проведения
2 декабря, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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