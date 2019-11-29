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Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Уфу», «Ростов» против «Урала», «Рубин» в гостях у «Ахмата»
30.11.2019 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 18-м туре РПЛ «Ростов» примет «Урал», «Ахмат» сыграет с «Рубином».
Завтра состоятся матчи между «Локомотивом» и «Динамо», «Зенитом» и «Спартаком».
В понедельник ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а «Краснодар» – с «Тамбовом».
Чемпионат России
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат России. «Крылья Советов» примут «Уфу», «Ростов» против «Урала», «Рубин» в гостях у «Ахмата»
В 18-м туре РПЛ «Ростов» примет «Урал», «Ахмат» сыграет с «Рубином».
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