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Кубок мира. Сола и Лобастов представят Беларусь в сингл-миксте

30.11.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

30 ноября в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет состоится сингл-микст. 

Кубок мира по биатлону

1-й этап 

Эстерсунд, Швеция 

Сингл-микст 

Начало – 15.10 по белорусскому времени.

Старт-лист 

1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

2. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)

3. Федерика Санфилиппо – Томас Бормолини (Италия)

4. Жюлия Симон – Симон Дестье (Франция)

5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)

6. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)

7. Франциска Пройс – Эрик Лессер (Германия)

8. Тамара Воронина – Матвей Елисеев (Россия)

13. Анна Сола – Никита Лобастов (Беларусь)

 
 
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30 ноября в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет состоится сингл-микст.
 
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