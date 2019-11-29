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Кубок мира. Сола и Лобастов представят Беларусь в сингл-миксте
30.11.2019 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
30 ноября в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет состоится сингл-микст.
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Сингл-микст
Начало – 15.10 по белорусскому времени.
Старт-лист
1. Марте Ульсбю-Ройселанн – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
2. Лиза Тереза Хаузер – Юлиан Эберхард (Австрия)
3. Федерика Санфилиппо – Томас Бормолини (Италия)
4. Жюлия Симон – Симон Дестье (Франция)
5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)
6. Ханна Оберг – Себастьян Самуэльссон (Швеция)
7. Франциска Пройс –
8. Тамара Воронина – Матвей Елисеев (Россия)
13. Анна Сола – Никита Лобастов (Беларусь)
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30 ноября в шведском Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет состоится сингл-микст.
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