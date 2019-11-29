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Жена Сергея Костицына: «С ним живет друга женщина. Постоянные измены, а я в «розовых очках» была»
30.11.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Жена нападающего минского
– Есть ли шанс, что развода не будет?
– Такого шанса нет. Развод будет и побыстрее бы.
– Почему разошлись с мужем?
– Постоянные измены, а я в «розовых очках» была.
– Как ваша дочь отреагировала, что папа не живет с мамой?
– Болезненно. Она все чувствует. Иногда плачет. Жаль, что папа ее этого не понимает и не видит. Хотя он ее безумно любит. Она понимает, что с ним живет другая женщина, – рассказала Елена в своем
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Жена нападающего минского «Динамо» Сергея Костицына Елена рассказала о предстоящем разводе с мужем.
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