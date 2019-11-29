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Жена Сергея Костицына: «С ним живет друга женщина. Постоянные измены, а я в «розовых очках» была»

30.11.2019 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Жена нападающего минского «Динамо» Сергея Костицына Елена рассказала о предстоящем разводе с мужем.

– Есть ли шанс, что развода не будет?

– Такого шанса нет. Развод будет и побыстрее бы.

– Почему разошлись с мужем?

– Постоянные измены, а я в «розовых очках» была.

– Как ваша дочь отреагировала, что папа не живет с мамой?

– Болезненно. Она все чувствует. Иногда плачет. Жаль, что папа ее этого не понимает и не видит. Хотя он ее безумно любит. Она понимает, что с ним живет другая женщина, – рассказала Елена в своем Instagram-аккаунте.

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Жена нападающего минского «Динамо» Сергея Костицына Елена рассказала о предстоящем разводе с мужем.
 
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