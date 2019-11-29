ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок мира. Алимбекова, Кривко, Бочарников и Смольский пробегут смешанную эстафету

30.11.2019 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

30 ноября в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира по биатлону

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета 

Начало – 17.00 по белорусскому времени.

Старт-лист 

1. Франция (Селия Эмонье, Анаис Бескон, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад)

2. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

3. Германия (Каролин Хорхлер, Дениз Херманн, Симон Шемп, Бенедикт Долль)

4. Швейцария (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Жереми Финелю)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)

6. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)

7. Чехия (Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)

8. Украина (Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк

9. Россия (Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов)...

11. Австрия (Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландертингер)...

14. Беларусь (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников, Антон Смольский)

17. Финляндия (Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 ноября в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Сола и Лобастов представят Беларусь в сингл-миксте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика