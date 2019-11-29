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Кубок мира. Алимбекова, Кривко, Бочарников и Смольский пробегут смешанную эстафету
30.11.2019 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
30 ноября в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Смешанная эстафета
Начало – 17.00 по белорусскому времени.
Старт-лист
1. Франция (Селия Эмонье, Анаис Бескон, Кентен Фильон-Майе,
2. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд,
3. Германия (Каролин Хорхлер, Дениз Херманн,
4. Швейцария (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Жереми Финелю)
5. Италия (Лиза Виттоцци,
6. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)
7. Чехия (Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)
8. Украина (Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима, Тарас Лесюк
9. Россия (Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов)...
11. Австрия (Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер, Феликс Лейтнер, Доминик Ландертингер)...
14. Беларусь (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников, Антон Смольский)
17. Финляндия (Мари Эдер, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)
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30 ноября в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону пройдет смешанная эстафета.
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