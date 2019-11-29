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«Арсенал» может включить Роджерса в список кандидатов, отступные за уход из «Лестера» – 14 млн фунтов

30.11.2019 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Арсенал» может рассмотреть кандидатуру главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса в качестве замены уволенному Унаи Эмери, сообщает The Telegraph. 

Отмечается, что в действующем контракте 46-летнего североирландского специалиста прописана сумма отступных, которая составляет 14 миллионов фунтов. 

При назначении Роджерса в феврале «Лестер» заплатил его прежнему клубу – «Селтику» – 9 миллионов фунтов компенсации. 

При этом сам тренер в пятницу заявил, что связывает свое будущее с «Лестером». Сейчас клуб идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ. 

 
 
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«Арсенал» может рассмотреть кандидатуру главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса в качестве замены уволенному Унаи Эмери, сообщает The Telegraph.
 
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