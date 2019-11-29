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«Арсенал» может включить Роджерса в список кандидатов, отступные за уход из «Лестера» – 14 млн фунтов
30.11.2019 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Арсенал» может рассмотреть кандидатуру главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса в качестве замены уволенному Унаи Эмери, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что в действующем контракте 46-летнего североирландского специалиста прописана сумма отступных, которая составляет 14 миллионов фунтов.
При назначении Роджерса в феврале «Лестер» заплатил его прежнему клубу – «Селтику» – 9 миллионов фунтов компенсации.
При этом сам тренер в пятницу заявил, что связывает свое будущее с «Лестером». Сейчас клуб идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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«Арсенал» может включить Роджерса в список кандидатов, отступные за уход из «Лестера» – 14 млн фунтов
«Арсенал» может рассмотреть кандидатуру главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса в качестве замены уволенному Унаи Эмери, сообщает The Telegraph.
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