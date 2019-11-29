Ирина Кривко: «Когда приглашаем спортсменов из другой страны – это, наоборот, хорошо. Если свои у нас пока не готовы»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка поделилась мнением о приглашении в команду российских спортсменов.

«Мне Аделина Сабитова очень нравится. Очень хорошая и открытая девочка. Мне кажется, она очень способная. У нее может получиться неплохая спортивная карьера. Она такая целеустремленная.

Я считаю, что когда мы приглашаем спортсменов из другой страны – это, наоборот, хорошо. Если свои у нас пока не готовы составлять конкуренцию, то нам нужно приглашать других, чтобы они нам помогали. Чтобы составляли эту конкуренцию. Это и для нас хорошо», – сказала Кривко.