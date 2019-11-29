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Хижинкова о словах Зайцева про «Рух»: «Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для нашего коллектива»

30.11.2019 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала слова руководителя клуба Александра Зайцева.

«Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.

Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо», – сказала Хижинкова.

Александр Зайцев: «Между «Рухом» и брестским «Динамо» я уже выбрал – «Рух»

 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала слова руководителя клуба Александра Зайцева.
 
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