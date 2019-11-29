|
Хижинкова о словах Зайцева про «Рух»: «Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для нашего коллектива»
30.11.2019 12:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь брестского
«Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.
Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо», – сказала Хижинкова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хижинкова о словах Зайцева про «Рух»: «Симпатии и предпочтения Александра Николаевича – вовсе не секрет для нашего коллектива»
Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала слова руководителя клуба Александра Зайцева.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)