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Алимбекова зашла на 2 штрафных круга в смешанной эстафете на этапе Кубке мира в Эстерсунде

30.11.2019 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова зашла на 2 штрафнх круга в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

На первой стрельбе Алимбековай понадобился 1 дополнительный патрон. На второй стрельбе белоруска допустила в общей сложности пять промахов и вынуждена была зайти на два штрафных круга.

Эстафету Алимбекова передала на 17-м месте с отставание 1 минута 43 секунды.

 

 
 
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова зашла на 2 штрафнх круга в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
 
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