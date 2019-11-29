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Алимбекова зашла на 2 штрафных круга в смешанной эстафете на этапе Кубке мира в Эстерсунде
30.11.2019 17:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова зашла на 2 штрафнх круга в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
На первой стрельбе Алимбековай понадобился 1 дополнительный патрон. На второй стрельбе белоруска допустила в общей сложности пять промахов и вынуждена была зайти на два штрафных круга.
Эстафету Алимбекова передала на 17-м месте с отставание 1 минута 43 секунды.
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова зашла на 2 штрафнх круга в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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