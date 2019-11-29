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Лига чемпионов. БГК в гостях у «Виве»
30.11.2019 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Виве».
Лига чемпионов
Групповой раунд
Виве Польша – БГК имени Мешкова Беларусь 12:11 (12:11, второй тайм)
30 ноября, 17.00. Польша, Кельце
Виве: Корнецки, Валах, Вольфф; Вуйович, Карачич, А.Дуйшебаев, Пехливан, Агинагальде, Янц, Лиевски, Юркевич, Кулеш, Фернандес Перес, Д.Дуйшебаев, Королек, Гийо.
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш, Панич, Шкуринский, Андреев, Юринок, Обрадович, Аккамбре, Баранов, Разгор, Обранович, Сельвесюк, Джукич, Вайлупов, Малус.
Киль Германия – Монпелье Франция
30 ноября, 19.30. Германия, Киль
Таблица группы B: Киль – 14 очков (9 матчей),
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Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Виве».
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