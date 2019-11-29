ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов. БГК в гостях у «Виве»

30.11.2019 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Виве».

Лига чемпионов

Групповой раунд

Виве Польша – БГК имени Мешкова Беларусь 12:11 (12:11, второй тайм)

30 ноября, 17.00. Польша, Кельце

Виве: Корнецки, Валах, Вольфф; Вуйович, Карачич, А.Дуйшебаев, Пехливан, Агинагальде, Янц, Лиевски, Юркевич, Кулеш, Фернандес Перес, Д.Дуйшебаев, Королек, Гийо.

БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш, Панич, Шкуринский, Андреев, Юринок, Обрадович, Аккамбре, Баранов, Разгор, Обранович, Сельвесюк, Джукич, Вайлупов, Малус.

Киль Германия – Монпелье Франция

30 ноября, 19.30. Германия, Киль

Таблица группы B: Киль – 14 очков (9 матчей), Веспрем – 12 (9), Монпелье – 11 (9), Виве – 10 (9), Порту – 10 (10), Вардар – 9 (9), БГК – 4 (9), Мотор – 4 (10).

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках Лиги чемпионов БГК имени Мешкова сыграет с «Виве».
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Филадельфия» в гостях у «Монреаля», «Сент-Луис» против «Питтсбурга»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Рейтинг новостей за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика