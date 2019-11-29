«Гродно-93» лидирует в чемпионате Беларуси после первого этапа

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошел последний тур первого этапа чемпионата Беларуси. На этой стадии команды сыграли по 9 матчей.

В турнирной таблице первое место занимает «Гродно-93».

Положение команд: Гродно-93 – 8-1, ЦОР-Борисфен – 8-1, Цмокi (резерв) – 7-2, Рубон – 7-2, Импульс-БГУИР – 5-4, Цмокi (молод.) – 4-5, Принеманье – ГрГУ – 2-7, сб. Брестской обл. – 2-7, «Masita»-ГОЦОР-Гомельской обл. – 1-8, РЦОП-СДЮШОР – 1-8.

На втором этапе команды будут разделены на подгруппы. В группе «А» сыграет первые шесть команд, в группе «Б» – 4.

Напомним, основная команда «Цмокi-Мiнск» вступит в борьбу за медали с 1/2 финала.