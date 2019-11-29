Элис Бакай: «Лучшей командой в этом чемпионате был «Шахтер». Но из-за проблем, не хочу в них вдаваться, мы закончили на 3-м месте»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай считает, что солигорский клуб был сильнейшим в этом сезоне.

- Оглянувшись на прошедшие два года, как прошло твое время в Солигорске и в команде?

– Когда я приехал сюда играть за «Шахтер», то думал, что останусь максимум на месяцев 6, но шло время и я чувствовал, что мне здесь нравится и не хочется никуда уходить. Солигорск — маленький город, но здесь живут люди с большим сердцем. Во многом поэтому я и играл хорошо: если тебе не нравится страна или город, за который ты играешь, то ты не сможешь выкладываться на максимум. Я сменил много клубов и городов, но мое время, проведенное в «Шахтере» — одно из лучших.

- В этом году мы заняли 3 место в чемпионате республики. Что думаешь об этом результате?

– Я недоволен результатом, потому что считаю, что в этом году лучшей командой в чемпионате был ФК «Шахтер». Не потому что я в ней играл, а потому, что в ней были лучшие игроки. Но из-за проблем, не хочу в них вдаваться, мы закончили на 3 месте, хотя я верил, что выиграем чемпионат в этом году. У нас были очень хорошие шансы, – сказал Бакай.