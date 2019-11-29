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Элис Бакай: «Лучшей командой в этом чемпионате был «Шахтер». Но из-за проблем, не хочу в них вдаваться, мы закончили на 3-м месте»
30.11.2019 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай считает, что солигорский клуб был сильнейшим в этом сезоне.
- Оглянувшись на прошедшие два года, как прошло твое время в Солигорске и в команде?
– Когда я приехал сюда играть за «Шахтер», то думал, что останусь максимум на месяцев 6, но шло время и я чувствовал, что мне здесь нравится и не хочется никуда уходить. Солигорск — маленький город, но здесь живут люди с большим сердцем. Во многом поэтому я и играл хорошо: если тебе не нравится страна или город, за который ты играешь, то ты не сможешь выкладываться на максимум. Я сменил много клубов и городов, но мое время, проведенное в «Шахтере» — одно из лучших.
- В этом году мы заняли 3 место в чемпионате республики. Что думаешь об этом результате?
– Я недоволен результатом, потому что считаю, что в этом году лучшей командой в чемпионате был ФК «Шахтер». Не потому что я в ней играл, а потому, что в ней были лучшие игроки. Но из-за проблем, не хочу в них вдаваться, мы закончили на 3 месте, хотя я верил, что выиграем чемпионат в этом году. У нас были очень хорошие шансы, – сказал Бакай.
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Элис Бакай: «Лучшей командой в этом чемпионате был «Шахтер». Но из-за проблем, не хочу в них вдаваться, мы закончили на 3-м месте»
Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай считает, что солигорский клуб был сильнейшим в этом сезоне.
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