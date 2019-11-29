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Сергей Ясинский: «Конец сезона – это не конец мироздания, это начало следующего цикла»

30.11.2019 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился ожиданиями от матча заключительного тура чемпионата Беларуси против «Славии».

«Концовка чемпионата выдалась довольно напряженной. Последние игры мы с точки зрения игры играем очень неплохо. Но с точки зрения набора очков все плохо — два поражения подряд, хочется компенсировать это победой в последнем матче. Нам очень хочется порадовать наших болельщиков у себя дома. Я уверен, что футболисты к игре подойдут серьезно и приложат все силы для хорошего результата.

Конец сезона — это не конец мироздания, это начало следующего цикла, а следующий цикл хочется провести намного успешнее, чем второй круг прошедшего чемпионата, и это должно быть стартовой площадкой для будущего нашей команды. Настрой у нас только на победу, ну а что получится из этого — увидим в воскресенье, — сказал Ясинский.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился ожиданиями от матча заключительного тура чемпионата Беларуси против «Славии».
 
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