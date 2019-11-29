Сергей Ясинский: «Конец сезона – это не конец мироздания, это начало следующего цикла»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский поделился ожиданиями от матча заключительного тура чемпионата Беларуси против «Славии».

«Концовка чемпионата выдалась довольно напряженной. Последние игры мы с точки зрения игры играем очень неплохо. Но с точки зрения набора очков все плохо — два поражения подряд, хочется компенсировать это победой в последнем матче. Нам очень хочется порадовать наших болельщиков у себя дома. Я уверен, что футболисты к игре подойдут серьезно и приложат все силы для хорошего результата.

Конец сезона — это не конец мироздания, это начало следующего цикла, а следующий цикл хочется провести намного успешнее, чем второй круг прошедшего чемпионата, и это должно быть стартовой площадкой для будущего нашей команды. Настрой у нас только на победу, ну а что получится из этого — увидим в воскресенье, — сказал Ясинский.