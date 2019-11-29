«Ливерпуль» не проигрывает 31 матч подряд в чемпионате. Клуб повторил свой рекорд 1988 года

Источник материала: Tribuna.com

победил «Брайтон» (2:1) в 14-м туре АПЛ.

Беспроигрышная серия команды тренера в чемпионате достигла 31 матча.

«Ливерпуль», таким образом, повторил свой рекорд. С мая 1987 года по март 1988 года команда аналогично имела беспроигрышную серию длиной в 31 матч в чемпионате.

Стоит отметить, что в период после основания АПЛ в 1992 году «Ливерпуль» впервые имеет такую серию без поражений.