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«Ливерпуль» не проигрывает 31 матч подряд в чемпионате. Клуб повторил свой рекорд 1988 года
30.11.2019 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беспроигрышная серия команды тренера
«Ливерпуль», таким образом, повторил свой рекорд. С мая 1987 года по март 1988 года команда
Стоит отметить, что в период после основания АПЛ в 1992 году «Ливерпуль» впервые имеет такую серию без поражений.
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«Ливерпуль» победил «Брайтон» (2:1) в 14-м туре АПЛ.
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