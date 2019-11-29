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Элис Бакай: «Разница в деньгах между брестским «Динамо» и «Шахтером» небольшая. Главная причина перехода – моя семья»

30.11.2019 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай рассказал о переходе в брестское «Динамо» в следующем сезоне.

- Что ты думаешь о брестском «Динамо» и об Артеме Милевском, который играет там в том же амплуа, в котором ты привык играть в «Шахтере»?

– Я не в первый раз слышу такой вопрос. Конечно, Милевский хорош, в брестской команде много очень сильных игроков. Я поеду туда и отдам максимум на тренировках, в играх, как всегда. А потом тренер решит, когда мне играть и на какой позиции. Это не моя забота. В свои силы я верю и буду решать, что мне делать, когда я на поле. Вне игры — решает все тренер. Может меня сделают «десяткой», может в нападение, может отправят к болельщикам на трибуну (смеется). Решаю не я.

К тому же, не стоит забывать, что и в «Шахтере» была большая конкуренция, однако я добился того, чтобы играть на этой позиции. В футболе всегда нужно работать и показывать результат.

- Какова причина перехода в брестское «Динамо»?

– Часто я слышу предположения, что я перехожу из-за денег, это не правда, потому что «Шахтер» предложил мне очень выгодный контракт на следующий сезон. Разница в деньгах между «Динамо» и «Шахтером» небольшая. Главная причина — моя семья. Я хочу быть к ним ближе. Из Бреста добираться домой быстрее: в Варшаву 1,5 часа езды и оттуда прямым самолетом в Бухарест, где живет моя семья. К тому же, в будущем я планирую перевезти жену с ребенком сюда, а она хочет жить в крупном городе. Я перехожу не из-за денег и не из-за того, что я здесь несчастлив, просто иногда нужно все менять ради семьи, – сказал Бакай.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник «Шахтера» Элис Бакай рассказал о переходе в брестское «Динамо» в следующем сезоне.
 
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