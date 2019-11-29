Игнатович покинул минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

По истечению срока контракта вратарь Сергей Игнатович покидает минское «Динамо».

Игнатович перешел в минский клуб в 2009 году и провел 74 матча за команду. Отметим, что в этом сезоне 27-летний голкипер сыграл только в 5 матчах чемпионата, в сезоне-2018 – в 4 играх.

Подробная статистка Игнатовича здесь .