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Игнатович покинул минское «Динамо»

30.11.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По истечению срока контракта вратарь Сергей Игнатович покидает минское «Динамо».

Игнатович перешел в минский клуб в 2009 году и провел 74 матча за команду. Отметим, что в этом сезоне 27-летний голкипер сыграл только в 5 матчах чемпионата, в сезоне-2018 – в 4 играх.

Подробная статистка Игнатовича здесь.

 
 
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По истечению срока контракта вратарь Сергей Игнатович покидает минское «Динамо».
 
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