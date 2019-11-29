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Игнатович покинул минское «Динамо»
30.11.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По истечению срока контракта вратарь Сергей Игнатович покидает минское «Динамо».
Игнатович перешел в минский клуб в 2009 году и провел 74 матча за команду. Отметим, что в этом сезоне 27-летний голкипер сыграл только в 5 матчах чемпионата, в сезоне-2018 – в 4 играх.
Подробная статистка Игнатовича
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По истечению срока контракта вратарь Сергей Игнатович покидает минское «Динамо».
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