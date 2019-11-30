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Йоахим Лев: «Германия в группе смерти. Это нам награда за победу в отборе»
30.11.2019 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о результатах жеребьевки Евро-2020.
Германия сыграет в одной группе с Францией и Португалией. Еще одна команда определится после стыковых матчей.
«Это группа смерти. Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики.
Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», – сказал Лев.
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о результатах жеребьевки Евро-2020.
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