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Чемпионат Беларуси. 30-й тур. Минское «Динамо» принимает брестское, «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, «Энергетик-БГУ» против «Дняпра»
01.12.2019 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
30-й тур
Витебск – Славия
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Чемпионат Беларуси. 30-й тур. Минское «Динамо» принимает брестское, «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, «Энергетик-БГУ» против «Дняпра»
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