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Чемпионат Беларуси. 30-й тур. Минское «Динамо» принимает брестское, «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ, «Энергетик-БГУ» против «Дняпра»

01.12.2019 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

30-й тур

Динамо Минск – Динамо Брест
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Торпедо-БелАЗ – БАТЭ
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Энергетик-БГУ – Дняпро
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «РЦОП-БГУ»
Онлайн матча

 

Витебск – Славия
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

 

Ислочь – Минск
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Шахтер – Городея
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Строитель»
Онлайн матча

 

Слуцк – Неман
Дата проведения
1 декабря, 14.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

Таблица чемпионата Беларуси

Статистика чемпионата Беларуси

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 30-й тур Таблица чемпионата Беларуси Статистика чемпионата Беларуси.
 
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