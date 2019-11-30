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Алексей Гаврилович: «Большего в этом году минское «Динамо» не заслужило. Нужно думать о следующем сезоне. Тот же пример Бреста перед глазами»
01.12.2019 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
- Команда завершает сезон на четвертом месте...
– Ничего хорошего, но мы уже, к сожалению, не в силах что-либо сделать. Как говорится, имеем то, что имеем. Наверное, большего в этом сезоне не заслужили и не было тех моментов, где мы могли на что-то большее претендовать. Не нужно особо расстраиваться, нужно думать о следующем сезоне. Тот же пример
- Что было самое трудное для тебя в этом году?
– Даже не знаю. В целом, сезон получился трудным для всех одинаково. Все эти околофутбольные вещи, которые происходили вокруг минского «Динамо», сказывались на команде, – сказал Гаврилович.
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Алексей Гаврилович: «Большего в этом году минское «Динамо» не заслужило. Нужно думать о следующем сезоне. Тот же пример Бреста перед глазами»
Защитник минского «Динамо» Алексей Гаврилович подвел итоги сезона.
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