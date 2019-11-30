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Эрнесто Вальверде: «Если мы должны вручить «Золотой мяч» лучшему, то давайте отдадим его Месси и проблема решена»

01.12.2019 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что нападающий команды Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Я не слежу за этими церемониями, потому что они слишком долгие. Мой выбор, я думаю, совпадает с вашим.

Я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы голосуете в зависимости от того, как игроки провели сезон. Однако если мы должны вручить «Золотой мяч» лучшему, то давайте отдадим его Месси и проблема решена», – сказал Вальверде.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится завтра, 2 декабря, в Париже. На награду также номинированы нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. 

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что нападающий команды Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».
 
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