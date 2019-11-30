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«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Иванов, Лаптев, Гордейчук выйдут с первых минут. Милевский, Гутор, Плотников остались в запасе
01.12.2019 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Брест.
Динамо Минск: Шпаковский, Ятченко, Кичин, Галович, Чиж, Залеский, Яхая, Треботич, Зубович, Билоног, Иванов
Запасные: Плотников, Швецов, Фатаи, Лях, Олехнович, Гаврилович, Вергейчик.
Динамо Брест: Павлюченко, Веретило, Павловец, Кики, Витус, Дуарте, Чиди, Юзепчук, Нойок, Лаптев, Гордейчук.
Запасные: Гутор, Милевский, Бабаво, Полховский, Никифоренко, Нехайчик, Богомольский.
Tribuna.com
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«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Иванов, Лаптев, Гордейчук выйдут с первых минут. Милевский, Гутор, Плотников остались в запасе
Стали известны составы команд на матч «Динамо» Минск – «Динамо» Брест.
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