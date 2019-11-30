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«Барыс» – «Динамо» Минск. Тейлор займет место в воротах

01.12.2019 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Барыса».

Барыс: Паскуале (Карлссон); Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко; Охтамаа — Маклюков, Старченко — Найт — Виделль; Клещенко — Шалапов, Михайлис — Волк — Шостаков; Панюков — Сагадеев — Гурков; Орехов.

Динамо Минск: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, А.Костицын — Ковыршин — Мартынов; Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Готовец — Еременко, Демков — Дроздов — Грецкий; Павлович — Китаров — Когалев; Достанко, Стефанович.

«Барыс» – «Динамо» Минск. Тейлор займет место в воротах

Фото: Официальная группа «Динамо» Минск «Вконтакте»

 
Теги: Минск
 
 
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Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Барыса».
 
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