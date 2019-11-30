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Воспитанники клуба «Белый тигр» Ярослав Кондрусик и Николай Костюк получили синие пояса

01.12.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Главная аттестация мастерства Белорусской федерации шотокан каратэ-до подвела заключительные итоги проведенной тренировочной работы среди членов Кореличского районного молодежного клуба «Белый тигр» под руководством тренера Александра Ободинского.

Воспитанники клуба «Белый тигр» Ярослав Кондрусик и Николай Костюк получили синие пояса

В соответствии с уровнем технической подготовленности, физическими и духовными кондициями, продемонстрированными на официальном экзамене, и согласно установленным правилам и процедуре Ярослав Кандрусик и Николай Костюк признаны достойными ступени мастерства 5 КИУ шотокан каратэ-до, соответствующей синему поясу. Удача улыбнулась еще одному юному спортсмену. 24 ноября на Открытом первенстве Гродненской области по каратэ WKF Егор Секач занял второе место в разделе кумитэ 10-11 лет (+40 кг).

В праздничной обстановке юношам были вручены соответствующие сертификаты и синие пояса. Ребята являются неоднократными призерами межрегиональных и республиканских соревнований. В настоящее время они готовятся к соревнованиям, которые состоятся 1 декабря в г. Свислочь. Остается пожелать ребятам новых побед и достижений!

Александр ОБОДИНСКИЙ,
руководитель молодежного спортивного клуба «Белый тигр»

 
 
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Главная аттестация мастерства Белорусской федерации шотокан каратэ-до подвела заключительные итоги проведенной тренировочной работы среди членов Кореличского...
 
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