Светлана Кожух из Мира в составе команды по американскому футболу завоевала бронзу на Чемпионате России

Источник материала: Полымя

Еще год назад она работала секретарем в приемной руководителя музея «Замковый комплекс «Мир», а сегодня уже празднует свою первую победу в Чемпионате России по американскому футболу. Наверное, если бы кто-нибудь тогда сказал Светлане Кожух, что ее жизнь круто изменится, она бы просто сочла это очередной шуткой. Тем не менее, никогда не знаешь, чего ожидать от фортуны. Но давайте обо всем по порядку.





Осенью прошлого года Светлана переехала из Мира в Екатеринбург. Поскольку представить свою жизнь без активного времяпрепровождения она не могла, то решила попробовать себя в каякинге – виде спорта, в котором нужно управлять маленькой маневренной лодочкой.

С каяком Светлана, конечно, подружилась, но уделять время этому развлечению получалось только в выходные дни, а хотелось еще найти занятие по душе и в будние. И тут в интернете девушка наткнулась на объявление о том, что идет набор игроков в женскую команду по американскому футболу.

Долго не раздумывая, Светлана записалась на бесплатную пробную тренировку, после которой четко поняла, что спорт этот хоть и опасный, но, однозначно, самый командный, который помогает «прокачать» не только тело, но и голову. Пожалуй, амфут можно смело назвать самым зрелищным и интеллектуальным контактным спортом.

С июля по сентябрь проходили тренировки, на которых самым трудным оказалось атаковать игроков, особенно, когда ты понимаешь, что «противник» — это член твоей команды. Но со временем пришло осознание того, что чем больше ты боишься атаковать, тем больше вероятность получить травму, поэтому было важным отрабатывать технику.





Уже в октябре Светлана выступила в Москве на Чемпионате России по американскому футболу в составе команды «Волчицы» г. Екатеринбурга, которая, кстати, является единственной женской командой по амфуту на Урале. Дебютный выход на всероссийский уровень оказался более чем успешным – девушки завоевали бронзу!

Поздравляем Светлану и ее команду с победой и желаем в следующем сезоне показать еще лучший результат в таком непростом виде спорта.

Анаит АРЗУМАНЯН,

г.п. Мир