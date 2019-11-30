|
Пинчанин Максим Плотников — пожалуй, единственный игрок минского «Динамо», который не провалил этот сезон
01.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
И Бага не просто отдавал дань уважения сопернику – Плотников действительно провел отличный матч. Да, «Динамо» пропустило трижды, но если бы не голкипер БАТЭ забил бы больше. На счету 21-летнего футболиста девять отбитых ударов, из которых шесть были настоящими спасениями.
«Динамо» по сезону выступило очень слабо: команда не выиграла Кубок, вылетела из Лиги Европы в первом же раунде, не попала в тройку и может не сыграть в еврокубках в следующем сезоне. И, пожалуй, Плотников, единственный, кто не провалил год.
Прямо сейчас в активе Максима 29 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 30 мячей. и железное место в стартовом составе. Кипер стал первым номером в «Динамо», выиграв конкуренцию у Сергея Игнатовича, который решил не продлевать контракт с клубом.
В 11 играх Плотников не пропускал. Во многом только благодаря ему «бело-голубые» иногда могли рассчитывать на хоть какие-то очки. Например, его суперсэйв с «Шахтером» во втором тайме при счете 1:0 в пользу «горняков» оставил минчан в игре (отметка 2:05). Спустя несколько минут «Динамо» счет сравняло.
А в 10 туре он не позволил забить «Витебску» при счете 1:1. «Бело-голубые» в итоге выиграли 3:1.
Его сэйвы четырежды признавались лучшими в туре. Еще один раз он стал лучшим спасителем месяца – это было в мае. Всего за сезон Плотников сделал 23 суперсэйва.
Помимо отличной реакции и работе на ленточке, хорош голкипер и в игре ногами. Этому компоненту вратарь уделяет много времени на тренировках: постоянно отрабатывает и уходит с занятий одним из последних. Точность его дальних передач на уровне лучшего в этом деле Александра Гутора. Кипер Бреста в среднем за матч делает 15 длинных передач, из которых 12 оказываются точными. У Плотникова – 12 точных попыток из 16. С конструктивными – развивающими атаку – передачами такая же картина: 16 точных пасов из 20 у Гутора, 15 точных из 20 у Плотникова.
Голкипер четыре раза признавался лучшим игроком месяца в составе «Динамо» и является одним из главных претендентов на звание лучшего во всем сезоне.
Родился Плотников в Пинске в обычной семье. Мама работала воспитательницей в детском саду, папа – инженером. Футболом начал заниматься в восемь лет у Сергея Сильвестровича Позняка в местной СДЮШОР-3. Но делал это нерегулярно. Периодически бросал и уходил в другие виды спорта. Даже пробовал стать гребцом. А в 12 лет друзья все-таки затащили Максима в секцию.
До 14 лет будущий вратарь не мог определиться со своей позицией – играл то в воротах, то на острие атаки. Говорят, форвард из Плотникова был не самый плохой. Об этом говорит и тот факт, что оказавшись в «Динамо» он периодически выходил на замену в лицензировании как нападающий и даже забивал.
Тяга к голам проявилась еще один раз. В 2016-м «Динамо» и «Шахтер» рубились в финале чемпионата страны своего возраста на лицензии. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти Плотников вызвался бить один из ударов. Если бы забил, «Динамо» стало бы чемпионом. Гола не случилось, и чемпионат выиграл «Шахтер». Рассказывают, что вратарь очень переживал неудачу, хотя сам при этом потащил два удара «горняков».
Тренеры минчан заметили юного пинского таланта в 2013-м на турнире в честь 85-летия «Динамо». И когда 15-летнему вратарю предложили переехать в Минск, он с радостью согласился.
Вскоре после приезда Плотников попал в забавную ситуацию. На площади Независимости к нему и партнеру по команде Максиму Швецову подошел журналист и принялся расспрашивать кто такой Ленин. Ответы были так себе.
Всплыла история только спустя пять лет, когда Швецов и Плотников уже вовсю заявили о себе в футболе.
***
В основной состав «Динамо» вратарь попал в 2015-м прямо из лицензионной команды. «Виноват» в этом тогдашний тренер вратарей основы Василий Хомутовский.
Молодой пинчанин был не в состоянии тягаться с Александром Гутором и Сергеем Игнатовичем и оттачивал навыки в дубле и на лицензии. В 2015-м он сыграл за резерв 13 матчей (5 на ноль), в 2016-м – 22 матча (12 на ноль). Максимальная сухая серия составила 660 минут. В итоге в январе 2017-го вратарь подписал новый долгосрочный контракт. А через полгода дебютировал за первую команду в кубковом матче против «Чисти» (4:0). А еще через 10 дней впервые сыграл за взрослую команду. Только не за «Динамо», а за «Луч» из первой лиги, куда Плотникова отдали в аренду. Причем инициировал ее он сам.
С вызовом пинчанин справился просто шикарно: в 16 матчах за «часовых» пропустил всего семь мячей и 10 раз оставлял ворота в неприкосновенности. Его заслуга в выходе команды в высшую лигу очень велика.
2018 год 20-летний Плотников начинал с осознанием того, что будет сменщиком Сергея Игнатовича, но все поменял приход в команду Андрея Горбунова. Резервистом теперь стал сам Игнатович, а молодого вратаря отправили за очередным опытом в знакомый «Луч». На прощание главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко заверил, что рассчитывает в будущем на голкипера.
Дебют в высшей лиге состоялся 28 апреля против «Днепра». Плотников действовал уверенно, отыграл на ноль, помог переиграть могилевчан 2:0 и
Игрой голкипера заинтересовалось «Торпедо-БелАЗ» и летом Максим сменил аутсайдера на середняка.
Правда, полноценно заиграть в Жодино не вышло. Голкипер бодро начал – отыграл шесть (два в Кубке, четыре в чемпионате) матчей (3 пропущенных мяча), а затем, с 31 августа за первую команду не выходил вообще. Во-первых, очень хорош был Бушма. Во-вторых, Плотников получил травму плеча и до конца сезона успел провести только две игры за дубль. А зимой снова вернулся в «Динамо».
***
Третья попытка проявить себя оказалось удачной. Вратарь хорошо пахал на сборах и Роман Пилипчук решил довериться молодому вратарю в четвертьфинале кубка против «Слуцка». Говорят, когда россиянин сказал Максиму, что тот будет играть, он очень серьезно переживал и волновался. Матч был для него во всех смыслах ответственный: старт сезона, первая серьезная игра за «Динамо», возвращение фанатов на сектор спустя почти два года бойкота.
Больше самого Плотникова, волновалась его супруга. Молодые люди встречались очень долго, но в 2017-м решили сыграть свадьбу. В августе этого года у молоой семьи родился сын. Говорят, жена Виктория серьезно повлияла на мужа – Максим стал гораздо более спокойным.
Уверенная игра Плотникова в рамке привлекла внимание тренера вратарей сборной Беларуси Александра Сулиму. В итоге молодого парня вызвали на сентябрьский сбор «националки». Квалификационный матч с Эстонией вратарь провел на лавке, а в «товарняке» против Уэльса впервые вышел в футболке главной команды страны. Плотников
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пинчанин Максим Плотников — пожалуй, единственный игрок минского «Динамо», который не провалил этот сезон
> by.Tribuna.com подготовила большой материал про воспитанника пинской СДЮШОР-3 Максима Плотникова. – В Беларуси растет еще один сумасшедший вратарь. Это отрадный факт....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)