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Пинчанин Максим Плотников — пожалуй, единственный игрок минского «Динамо», который не провалил этот сезон

01.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин Максим Плотников — пожалуй, единственный игрок минского «Динамо», который не провалил этот сезон
by.Tribuna.com подготовила большой материал про воспитанника пинской СДЮШОР-3 Максима Плотникова.

– В Беларуси растет еще один сумасшедший вратарь. Это отрадный факт. Растет прекрасный голкипер. Я считаю, это суперматериал для вратаря. Он сыграл очень хорошо, – эти слова главного тренера БАТЭ Алексея Баги после «классико» относятся к вратарю минского «Динамо» Максиму Плотникову.

И Бага не просто отдавал дань уважения сопернику – Плотников действительно провел отличный матч. Да, «Динамо» пропустило трижды, но если бы не голкипер БАТЭ забил бы больше. На счету 21-летнего футболиста девять отбитых ударов, из которых шесть были настоящими спасениями.

«Динамо» по сезону выступило очень слабо: команда не выиграла Кубок, вылетела из Лиги Европы в первом же раунде, не попала в тройку и может не сыграть в еврокубках в следующем сезоне. И, пожалуй, Плотников, единственный, кто не провалил год.

Прямо сейчас в активе Максима 29 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 30 мячей. и железное место в стартовом составе. Кипер стал первым номером в «Динамо», выиграв конкуренцию у Сергея Игнатовича, который решил не продлевать контракт с клубом.

В 11 играх Плотников не пропускал. Во многом только благодаря ему «бело-голубые» иногда могли рассчитывать на хоть какие-то очки. Например, его суперсэйв с «Шахтером» во втором тайме при счете 1:0 в пользу «горняков» оставил минчан в игре (отметка 2:05). Спустя несколько минут «Динамо» счет сравняло.

А в 10 туре он не позволил забить «Витебску» при счете 1:1. «Бело-голубые» в итоге выиграли 3:1.

Его сэйвы четырежды признавались лучшими в туре. Еще один раз он стал лучшим спасителем месяца – это было в мае. Всего за сезон Плотников сделал 23 суперсэйва.

Помимо отличной реакции и работе на ленточке, хорош голкипер и в игре ногами. Этому компоненту вратарь уделяет много времени на тренировках: постоянно отрабатывает и уходит с занятий одним из последних. Точность его дальних передач на уровне лучшего в этом деле Александра Гутора. Кипер Бреста в среднем за матч делает 15 длинных передач, из которых 12 оказываются точными. У Плотникова – 12 точных попыток из 16. С конструктивными – развивающими атаку – передачами такая же картина: 16 точных пасов из 20 у Гутора, 15 точных из 20 у Плотникова.

– Максим хорошо читает игру и работает ногами, – характеризует футболиста тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима. – Ввод мяча на хорошем уровне. Он способен очень быстро начать атаку точной передачей или слета, или с земли. У него очень хорошая левая нога.

Голкипер четыре раза признавался лучшим игроком месяца в составе «Динамо» и является одним из главных претендентов на звание лучшего во всем сезоне.

Родился Плотников в Пинске в обычной семье. Мама работала воспитательницей в детском саду, папа – инженером. Футболом начал заниматься в восемь лет у Сергея Сильвестровича Позняка в местной СДЮШОР-3. Но делал это нерегулярно. Периодически бросал и уходил в другие виды спорта. Даже пробовал стать гребцом. А в 12 лет друзья все-таки затащили Максима в секцию.

До 14 лет будущий вратарь не мог определиться со своей позицией – играл то в воротах, то на острие атаки. Говорят, форвард из Плотникова был не самый плохой. Об этом говорит и тот факт, что оказавшись в «Динамо» он периодически выходил на замену в лицензировании как нападающий и даже забивал.

Тяга к голам проявилась еще один раз. В 2016-м «Динамо» и «Шахтер» рубились в финале чемпионата страны своего возраста на лицензии. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти Плотников вызвался бить один из ударов. Если бы забил, «Динамо» стало бы чемпионом. Гола не случилось, и чемпионат выиграл «Шахтер». Рассказывают, что вратарь очень переживал неудачу, хотя сам при этом потащил два удара «горняков».

Тренеры минчан заметили юного пинского таланта в 2013-м на турнире в честь 85-летия «Динамо». И когда 15-летнему вратарю предложили переехать в Минск, он с радостью согласился.

– Глаза большие, все ему в диковинку было – вспоминал первые дни полешука в столице тренер Александр Мартешкин. – Трудолюбивый мальчик. Понравился своим старанием и стремлением к знаниям – информацию впитывал как губка. Не шалтай-болтай, а обучаемый парень.

Вскоре после приезда Плотников попал в забавную ситуацию. На площади Независимости к нему и партнеру по команде Максиму Швецову подошел журналист и принялся расспрашивать кто такой Ленин. Ответы были так себе.

Всплыла история только спустя пять лет, когда Швецов и Плотников уже вовсю заявили о себе в футболе.

***

В основной состав «Динамо» вратарь попал в 2015-м прямо из лицензионной команды. «Виноват» в этом тогдашний тренер вратарей основы Василий Хомутовский.

– Юрий Чиж дал задачу проанализировать всех молодых вратарей клубной академии и дубля, – рассказывает Хомутовский– Когда вместе с Вуком Рашовичем увидели Макса, поняли, что у него большой потенциал. Про таких ребят говорят игровик. Плотников здорово чувствовал дистанцию во взаимодействии с защитниками и нападающими, читал игровые ситуации, но действовал не эффективно – не хватало вратарской школы. Тем не менее, Вук тогда сказал: «Забирай в основу и натаскивай». Вместе с Максом оттачивали технику работы в воротах, технику шагов при игре на выходах, тактику и так далее. Макс очень здорово воспринимал и анализировал информацию. Он очень старательный и вдумчивый парень. С ним было легко и приятно работать.

Молодой пинчанин был не в состоянии тягаться с Александром Гутором и Сергеем Игнатовичем и оттачивал навыки в дубле и на лицензии. В 2015-м он сыграл за резерв 13 матчей (5 на ноль), в 2016-м – 22 матча (12 на ноль). Максимальная сухая серия составила 660 минут. В итоге в январе 2017-го вратарь подписал новый долгосрочный контракт. А через полгода дебютировал за первую команду в кубковом матче против «Чисти» (4:0). А еще через 10 дней впервые сыграл за взрослую команду. Только не за «Динамо», а за «Луч» из первой лиги, куда Плотникова отдали в аренду. Причем инициировал ее он сам.

– Очень хотелось поиграть в этой команде на более высоком уровне, в совершенно другой атмосфере, почувствовать ответственность за результат, – признавался вратарь. – Я получил постоянную игровую практику, хоть и проиграл при этом в зарплате.

С вызовом пинчанин справился просто шикарно: в 16 матчах за «часовых» пропустил всего семь мячей и 10 раз оставлял ворота в неприкосновенности. Его заслуга в выходе команды в высшую лигу очень велика.

– Сильный парень, настоящий тащун с большими перспективами, – давал вратарю лестную характеристику партнер Александр Козел.

2018 год 20-летний Плотников начинал с осознанием того, что будет сменщиком Сергея Игнатовича, но все поменял приход в команду Андрея Горбунова. Резервистом теперь стал сам Игнатович, а молодого вратаря отправили за очередным опытом в знакомый «Луч». На прощание главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко заверил, что рассчитывает в будущем на голкипера.

Дебют в высшей лиге состоялся 28 апреля против «Днепра». Плотников действовал уверенно, отыграл на ноль, помог переиграть могилевчан 2:0 и удостоился публичной похвалы от Ивана Биончика. За первый круг вратарь отыграл восемь матчей, пропустил 12 мячей и дважды не пропускал. В мае болельщики «Луча» признали его лучшим футболистом месяца.

Пинчанин Максим Плотников — пожалуй, единственный игрок минского «Динамо», который не провалил этот сезон

Игрой голкипера заинтересовалось «Торпедо-БелАЗ» и летом Максим сменил аутсайдера на середняка.

– Приглашение в «Торпедо-БелАЗ» является шагом вперед в моей карьере. Я принял новый жизненный вызов и теперь выступаю за клуб с богатой историей и традициями. Здесь создано практически все для полноценного тренировочного процесса, а работать под руководством Эдуарда Тучинского, профессионала с большой буквы, – это вообще высший класс, – делился Плотников впечатлениями от трансфера.

Правда, полноценно заиграть в Жодино не вышло. Голкипер бодро начал – отыграл шесть (два в Кубке, четыре в чемпионате) матчей (3 пропущенных мяча), а затем, с 31 августа за первую команду не выходил вообще. Во-первых, очень хорош был Бушма. Во-вторых, Плотников получил травму плеча и до конца сезона успел провести только две игры за дубль. А зимой снова вернулся в «Динамо».

***

Третья попытка проявить себя оказалось удачной. Вратарь хорошо пахал на сборах и Роман Пилипчук решил довериться молодому вратарю в четвертьфинале кубка против «Слуцка». Говорят, когда россиянин сказал Максиму, что тот будет играть, он очень серьезно переживал и волновался. Матч был для него во всех смыслах ответственный: старт сезона, первая серьезная игра за «Динамо», возвращение фанатов на сектор спустя почти два года бойкота.

– Эмоции фантастические! Одержали победу. Спасибо болельщикам, что пришли! Такое чувство… 29-я минута и у меня мурашки по коже от их начала! Уже соскучился по динамовским фанатам. Хоть я и был в аренде. Но все равно – «Динамо» моя первая школа, первый клуб и всегда в моем сердце, – делился эмоциями от матча вратарь.

Больше самого Плотникова, волновалась его супруга. Молодые люди встречались очень долго, но в 2017-м решили сыграть свадьбу. В августе этого года у молоой семьи родился сын. Говорят, жена Виктория серьезно повлияла на мужа – Максим стал гораздо более спокойным.

Уверенная игра Плотникова в рамке привлекла внимание тренера вратарей сборной Беларуси Александра Сулиму. В итоге молодого парня вызвали на сентябрьский сбор «националки». Квалификационный матч с Эстонией вратарь провел на лавке, а в «товарняке» против Уэльса впервые вышел в футболке главной команды страны. Плотников отмечал, что очень волновался накануне матча и до игры его прилично потряхивало. Сулима же остался доволен действиями подопечного.

Пинчанин Максим Плотников — пожалуй, единственный игрок минского «Динамо», который не провалил этот сезон

– Знал потенциал Макса, поработав с ним в «молодежке». В этом году он хорошо проявил себя в играх за «Динамо» и заслужил вызов, – говорит тренер вратарей «националки». – Плотников достаточно уверенно проводит матчи. Мало ошибается и природа его ошибок (когда они случаются) не от того, что боится или нервничает, а от того, что играет в футбол. Иными словами: принял решение, исполнил, но не получилось.

Играет Макс бесстрашно. Что и подтвердил матч с Уэльсом. В двух сложных верховых подачах он смело пошел в борьбу и добрался до мяча. Могу только поаплодировать молодому голкиперу, который так уверенно играет против такой сборной. Но ему нужно добавлять по части предвосхищения момента. Особенно в играх за сборную. Я вижу, что он может прибавить в этом компоненте.

Макс вообще очень здорово прогрессирует. И карьерный взлет достаточно быстрый. Лишь два года назад стал получать практику на более-менее серьезном уровне, а сейчас является основным вратарем «Динамо» и вызывается в сборную. Но нужно добавлять в осознании своего статуса. Пока это не до конца к нему пришло и Макс получил глупую травму. В итоге пропустил месяц и игры сборной. Нужно понимать, что ты уже находишься на определенном уровне, должен во всем ему соответствовать и не получать травм на ровном месте.

Автор — Андрей Масловский, by.Tribuna.com

Фото: abff.bydinamo-minsk.by, из архива Виктории Плотниковой.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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> by.Tribuna.com подготовила большой материал про воспитанника пинской СДЮШОР-3 Максима Плотникова. – В Беларуси растет еще один сумасшедший вратарь. Это отрадный факт....
 
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