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«Прессбол»: после матча «Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ фанаты подрались с сотрудниками ОМОНа
01.12.2019 16:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты подрались с сотрудниками ОМОНа после матча 30-го тура высшей лиги между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ (1:2).
Причина конфликта пока неизвестна, отмечает Pressball.by. Фанаты какой именно команды участвовали в конфликте – не уточняектся.
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Фанаты подрались с сотрудниками ОМОНа после матча 30-го тура высшей лиги между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ (1:2).
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