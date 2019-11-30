Юрий Пунтус: «Фанаты скандировали обидные кричалки в мой адрес? Уверен, что никто из них в лицо мне такое не скажет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус подвел итог матча с БАТЭ (1:2) в рамках 30-го тура чемпионата Беларуси.

– Благодарен ребятам. Было желание обойти «Ислочь». Игра катилась к ничьей. Индивидуальное мастерство проявил лучший футболист чемпионата Беларуси — Игорь Стасевич. Из-за его виртуозности мы проиграли матч, хотя заслужили ничью.

– Фанаты весь матч скандировали о вас нелицеприятные веще. Как к этому отнеслись?

– Мне тяжело это слышать. Моя совесть чиста перед фанатами и командой. Наверное, мы могли выше подняться в таблице. Скажу вот что: мне приятнее – это часто случается в метро, автобусе и тролейбусе – когда подходят люди разных возрастов ко мне и говорят слова благодарности. Мне это приятнее, чем эта кучка оголтелых ребят. Уверен, что никто из них в лицо мне не скажет то, что они скандировали. Может, это город Жодино такой трудный – а я это замечаю. Или просто такая акция, – сказал Пунтус.

Фанаты «Торпедо-БелАЗ»: «Пунтус! Пунтус! Ты нас слышишь? Иди на ###!»