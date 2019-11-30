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Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд. Отставание от зоны плей-офф – 11 очков
01.12.2019 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Таким образом, «зубры» проиграли третий матч подряд.
3 декабря команда
«Динамо» по-прежнему находится на последнем месте в таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 33 матчей. До восьмого места, которое гарантирует попадание в плей-офф, уставание составляет 11 очков.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло «Барысу» (1:5), который возглавляет белорусский специалист Андрей Скабелка.
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