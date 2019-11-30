Минское «Динамо» проиграло третий матч подряд. Отставание от зоны плей-офф – 11 очков

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское проиграло «Барысу» (1:5), который возглавляет белорусский специалист .

Таким образом, «зубры» проиграли третий матч подряд.

3 декабря команда проведет еще один матч выездной серии – против «Сочи».

«Динамо» по-прежнему находится на последнем месте в таблице Западной конференции, набрав 26 очков после 33 матчей. До восьмого места, которое гарантирует попадание в плей-офф, уставание составляет 11 очков.