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Гуренко о будущем в «Динамо»: «У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил»
01.12.2019 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
«У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил. Была задача финишировать в четверке и продолжить борьбу в Кубке Беларуси. По тому, что происходило, у меня тоже масса претензий. Однако вопросы лучше адресовать руководству клуба», – сказал Гуренко.
Минское «Динамо» набрало 50 очков и заняло 4-е место в чемпионате. Напомним, в конце мая команду покинул главный тренер Роман Пилипчук. Украинского специалиста на этом посту сменил
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Гуренко о будущем в «Динамо»: «У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с брестским «Динамо» (1:3) рассказал о своем будущем в клубе.
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