Гуренко о будущем в «Динамо»: «У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Сергей Гуренко после матча с брестским «Динамо» (1:3) рассказал о своем будущем в клубе.

«У меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил. Была задача финишировать в четверке и продолжить борьбу в Кубке Беларуси. По тому, что происходило, у меня тоже масса претензий. Однако вопросы лучше адресовать руководству клуба», – сказал Гуренко.

Минское «Динамо» набрало 50 очков и заняло 4-е место в чемпионате. Напомним, в конце мая команду покинул главный тренер Роман Пилипчук. Украинского специалиста на этом посту сменил .