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БАТЭ поздравил брестское «Динамо» с чемпионством: «Желаем удачи в Лиге чемпионов»
01.12.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ в своем официальном аккаунте поздравил брестское «Динамо» с завоеванным чемпионством.
«У лучшего клуба страны – лучшие болельщики. Спасибо, что с командой везде и до конца!
13 лет подряд мы заканчивали чемпионат чемпионами... Но в этом сезоне уступили брестскому «Динамо», поздравляем вас с первым местом и желаем удачи в
ФК БАТЭ никогда не сдается, до встречи наш 12-й игрок в 2020, будем радовать вас победами», – говорится в сообщении БАТЭ.
Напомним, брестское «Динамо» за тур до конца чемпионата Беларуси завоевал золотые медали, прервав 13-летнее доминирование БАТЭ. Брест набрал 75 очков. У борисовчан – 70 по итогам сезона.
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