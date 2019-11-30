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БАТЭ поздравил брестское «Динамо» с чемпионством: «Желаем удачи в Лиге чемпионов»

01.12.2019 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ в своем официальном аккаунте поздравил брестское «Динамо» с завоеванным чемпионством.

«У лучшего клуба страны – лучшие болельщики. Спасибо, что с командой везде и до конца!

13 лет подряд мы заканчивали чемпионат чемпионами... Но в этом сезоне уступили брестскому «Динамо», поздравляем вас с первым местом и желаем удачи в Лиге чемпионов.

ФК БАТЭ никогда не сдается, до встречи наш 12-й игрок в 2020, будем радовать вас победами», – говорится в сообщении БАТЭ.

Напомним, брестское «Динамо» за тур до конца чемпионата Беларуси завоевал золотые медали, прервав 13-летнее доминирование БАТЭ. Брест набрал 75 очков. У борисовчан – 70 по итогам сезона.

 
 
 
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У лучшего клуба страны – лучшие болельщики✊

 
Теги: Брест
 
 
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БАТЭ в своем официальном аккаунте поздравил брестское «Динамо» с завоеванным чемпионством.
 
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