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Брестское «Динамо» может не продлить контракт с Личкой
01.12.2019 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» может сменить главного тренера. У чешского специалиста Марцела Лички, который привел команду к чемпионству, контракт заключен на системе 1+1. То есть для продления сотрудничества обе стороны должны выразить готовность это сделать.
Ранее Личка выражал
Отметим, что брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси и набрало 75 очков.
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Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» может сменить главного тренера.
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