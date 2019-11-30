Брестское «Динамо» может не продлить контракт с Личкой

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» может сменить главного тренера. У чешского специалиста Марцела Лички, который привел команду к чемпионству, контракт заключен на системе 1+1. То есть для продления сотрудничества обе стороны должны выразить готовность это сделать.

Ранее Личка выражал готовность продолжить работать в «Динамо», а также рассуждал о трансферной кампании клуба на новый сезон. Однако, по информации Tribuna.com, клуб пока не делал Личке предложений о продолжении сотрудничества.

Отметим, что брестское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом Беларуси и набрало 75 очков.