ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крэйг Вудкрофт: «Нам нужно отталкиваться от позитивных моментов и развиваться всей команде, в том числе молодым игрокам»

01.12.2019 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Барыса» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Поздравляю Андрея и его команду с победой и хорошей игрой. Мы знали, что это особенный день для «Барыса». Знали, что обстановка будет наэлектризована, а игроки соперника будут заряжены на победу. В первом период е неплохо справились с этим напряжением, смогли разрядить обстановку. Смотрелись хорошо, давили, прессинговали, поэтому сыграли вничью в этом периоде.

Во втором периоде нам не удались две минуты. За это время получили две быстрые шайбы, к сожалению. Смогли быстро забить, были шансы выровнять игру, но чего-то не хватило.

В третьем периоде могли найти ключи к выравниванию ситуации, но соперник поймал нас на каких-то моментах. В итоге мы имеем то, что имеем. Нам нужно находить пути к победе, отталкиваться от позитивных моментов, развиваться всей команде, в том числе молодым игрокам. Тогда мы сможем показывать лучший результат и побеждать», – сказал Вудкрофт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Барыса» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ поздравил брестское «Динамо» с чемпионством: «Желаем удачи в Лиге чемпионов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика