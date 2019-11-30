Крэйг Вудкрофт: «Нам нужно отталкиваться от позитивных моментов и развиваться всей команде, в том числе молодым игрокам»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Барыса» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Поздравляю Андрея и его команду с победой и хорошей игрой. Мы знали, что это особенный день для «Барыса». Знали, что обстановка будет наэлектризована, а игроки соперника будут заряжены на победу. В первом период е неплохо справились с этим напряжением, смогли разрядить обстановку. Смотрелись хорошо, давили, прессинговали, поэтому сыграли вничью в этом периоде.

Во втором периоде нам не удались две минуты. За это время получили две быстрые шайбы, к сожалению. Смогли быстро забить, были шансы выровнять игру, но чего-то не хватило.

В третьем периоде могли найти ключи к выравниванию ситуации, но соперник поймал нас на каких-то моментах. В итоге мы имеем то, что имеем. Нам нужно находить пути к победе, отталкиваться от позитивных моментов, развиваться всей команде, в том числе молодым игрокам. Тогда мы сможем показывать лучший результат и побеждать», – сказал Вудкрофт.